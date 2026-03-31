Зинченко и Белкин сцепились на льду, Ротенберг следил из VIP. Фото победы «Динамо» Минск

30 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Победу во втором овертайме одержали гости со счётом 2:1 2ОТ. Белорусская команда вышла во второй раунд плей-офф КХЛ, победив в серии – 4-0.

Лучшие кадры матча «Динамо» Москва — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 17-й минуте нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев забил первый гол. На 23-й минуте при игре «5 на 3» форвард московского «Динамо» Никита Гусев сравнял счёт. Следующей заброшенной шайбы пришлось ждать до восьмой минуты второго овертайма, когда вновь отличился Станислав Галиев.