Вячеслав Козлов ответил, готов ли к отставке с поста главного тренера московского «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов ответил на вопрос о возможной отставке после вылета команды из Кубка Гагарина. Москвичи проиграли минскому «Динамо» со счётом 0-4 в серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5) 1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3) 1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)
– Московское «Динамо» является одним из грандов нашего хоккея, и вылет из плей-офф со счётом 0-4 в серии является большим ударом и может привести к огромным изменениям в клубе. Может быть, это и некорректный вопрос, но вы готовы к отставке? Как вы это воспринимаете?
– Спокойно воспринимаю. Если это случится, значит, случится. Когда такой вылет, то, конечно, это прежде всего вина главного тренера, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
