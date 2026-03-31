Вячеслав Козлов ответил, готов ли к отставке с поста главного тренера московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов ответил на вопрос о возможной отставке после вылета команды из Кубка Гагарина. Москвичи проиграли минскому «Динамо» со счётом 0-4 в серии.

– Московское «Динамо» является одним из грандов нашего хоккея, и вылет из плей-офф со счётом 0-4 в серии является большим ударом и может привести к огромным изменениям в клубе. Может быть, это и некорректный вопрос, но вы готовы к отставке? Как вы это воспринимаете?

– Спокойно воспринимаю. Если это случится, значит, случится. Когда такой вылет, то, конечно, это прежде всего вина главного тренера, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.