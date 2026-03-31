Вячеслав Козлов заявил, что старался убедить руководство «Динамо» не увольнять Кудашова

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об уходе Алексея Кудашова из клуба по ходу сезона. Москвичи вылетели из Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» в серии первого раунда со счётом 0-4.

– Можно ли назвать нынешний сезон самым сложным в вашей карьере, как игровой, так и тренерской, с учётом тех событий, которые происходили, начиная с лета?
– Наверное, с игровой карьеры нет, а с тренерской – да. Необычный сезон получился.

– Отвечая на вопрос об отставке Кудашова, сегодня вы обронили такую фразу «Я пытался повлиять на это решение». Во избежание двойных толкований можно расшифровать её?
– Когда у меня был разговор с руководством, то я пытался, чтобы не было увольнения, чтобы был исправительный срок. Такое решение приняли. Здесь я даже не знаю, что было бы дальше – остался ли бы я в команде или не остался – если бы отказался. Так случилось, поэтому сейчас нет смысла об этом говорить.

– Мы правильно понимаем, что вы пытались убедить руководство не увольнять Кудашова?
– Да. Пытался, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

