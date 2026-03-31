«Думаю, что да». Козлов — о том, изжил ли себя текущий проект московского «Динамо»

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о возможных изменениях в клубе. Москвичи вылетели из Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» в серии первого раунда со счётом 0-4.

– На ваш взгляд, можно ли говорить, что этот проект «Динамо» себя изжил и команде и всей организации нужно переформатирование?
– Думаю, что да. Этот состав набирался летом. Достаточно возрастные ребята. Поэтому думаю, что будут какие-то изменения. Может быть, и в тренерском штабе. Здесь сейчас сложно что-то предугадать. Наверное, будут изменения и у игроков.

– Какие цели и задачи ставились перед командой на этот плей-офф?
– Когда меня утверждали, целью был выход в финал. Я это знал. И я на это согласился, когда меня назначили, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

