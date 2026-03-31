Главный тренер московского «Динамо» назвал причины сухого поражения в первом раунде КГ

Главный тренер московского «Динамо» назвал причины сухого поражения в первом раунде КГ
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в серии первого раунда Кубка Гагарина с минским «Динамо» (0-4). В четвёртом матче москвичи проиграли со счётом 1:2 ОТ2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

– Прежде всего, хочу поздравить команду Дмитрия Квартальнова с выходом во второй раунд. Сегодня была равная игра. Надо отдать должное сопернику – хорошо оборонялся, вратарь хорошо сыграл. Когда надо, они выстояли. Было мало удалений.

Моменты были и у нас, и у них – они лучше воспользовались нашими ошибками. Нам было нужно [совершить] очень много пасов и очень много действий, чтобы довести до броска. А мы и первый гол прозевали, и вообще сделали очень много подарков. К сожалению, соперник подарков нам не давал.

Тяжело выиграть с одним голом. Мы во всех четырёх матчах забили по одному голу. Во многих компонентах соперник нас превосходил.

– Ноль голов от форвардов при игре в равных составах – это довольно уникальный случай. Почему так произошло?
– Прежде всего, наверное, главный фактор – это Фукале. Мы не смогли достаточно закрыть его. И, конечно, защита сыграла очень грамотно. Нашим форвардам было тяжело туда пробиваться, а то, что мы создали, они много блокировали, и Фукале здорово сыграл.

– Ваша защита допускала очень грубые ошибки. Показалось, что не хватает коммуникации во время смен. Согласны ли вы с этим?
– У нас давно выбыли два защитника – Готовец и Классон. Поэтому плей-офф для нас начался ещё месяц назад. На защитников выпала колоссальная нагрузка. Осталось четыре защитника и три молодых. Мы использовали их как могли, давали отдыхать, но усталость накладывалась, отсюда и ошибки, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

