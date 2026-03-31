«Мы верили в ребят». Вячеслав Козлов — о том, почему «Динамо» не усилилось в дедлайн

«Мы верили в ребят». Вячеслав Козлов — о том, почему «Динамо» не усилилось в дедлайн
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об отсутствии усилений за счёт трансферов в дедлайн Континентальной хоккейной лиги. Напомним, бело-голубые первыми вылетели с Кубка Гагарина, проиграв серию минскому «Динамо» (0-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

— На протяжении регулярного чемпионата периодически вы разбивали тройку Уила. Может быть, это вдолгую и не работало, но почему вы не попробовали это сделать в плей-офф, ведь игры складывались неудачно, а тройка Уила в равных составах растворилась полностью?
— У нас сегодня выбыл ещё и Швец-Роговой. Играл молодой Давыдов. Невозможно создать. Мы еле набирали на три звена. И в прошлом матче переходили на три звена, чтобы как-то конкурировать с соперником. Недостаточно игроков было.

— Когда вас только утвердили в роли главного тренера «Динамо», вы говорили, что нужно усиление. Его не случилось — это важная причина такого результата?
— Вы знаете, сейчас можно много всего говорить, а надо всё переосмыслить. Я не хочу сваливать ни на кого вину. Мы не прошли первый раунд, поэтому здесь сложно что-то сказать. Надо всё обдумать. Прежде всего, это моя вина.

Вы понимаете, когда кого-то предлагали поменять, надо было кого-то отдавать. Мы верили в ребят, поэтому никого не смогли выменять. Иногда предлагают неравноценный обмен. Можно взять игрока, а он не заиграет, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В четвёртом матче москвичи уступили со счётом 1:2 ОТ2.

