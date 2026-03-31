«Мы верили в ребят». Вячеслав Козлов — о том, почему «Динамо» не усилилось в дедлайн

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об отсутствии усилений за счёт трансферов в дедлайн Континентальной хоккейной лиги. Напомним, бело-голубые первыми вылетели с Кубка Гагарина, проиграв серию минскому «Динамо» (0-4).

— На протяжении регулярного чемпионата периодически вы разбивали тройку Уила. Может быть, это вдолгую и не работало, но почему вы не попробовали это сделать в плей-офф, ведь игры складывались неудачно, а тройка Уила в равных составах растворилась полностью?

— У нас сегодня выбыл ещё и Швец-Роговой. Играл молодой Давыдов. Невозможно создать. Мы еле набирали на три звена. И в прошлом матче переходили на три звена, чтобы как-то конкурировать с соперником. Недостаточно игроков было.

— Когда вас только утвердили в роли главного тренера «Динамо», вы говорили, что нужно усиление. Его не случилось — это важная причина такого результата?

— Вы знаете, сейчас можно много всего говорить, а надо всё переосмыслить. Я не хочу сваливать ни на кого вину. Мы не прошли первый раунд, поэтому здесь сложно что-то сказать. Надо всё обдумать. Прежде всего, это моя вина.

Вы понимаете, когда кого-то предлагали поменять, надо было кого-то отдавать. Мы верили в ребят, поэтому никого не смогли выменять. Иногда предлагают неравноценный обмен. Можно взять игрока, а он не заиграет, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В четвёртом матче москвичи уступили со счётом 1:2 ОТ2.