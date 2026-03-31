«Я не смог найти звено». Вячеслав Козлов – о провале Макса Комтуа в плей-офф КХЛ
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о неудачной игре канадского нападающего Макса Комтуа в 1/8 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо». Минский клуб обыграл в серии москвичей 4-0 и вышел в четвертьфинал.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

– Максим Комтуа пропустил финальную часть регулярного чемпионата и третий матч этой серии. Можно ли говорить, что из-за той травмы он так и не смог набрать форму к плей-офф? В этой серии он не был тем Комтуа, которого мы знали.
– Его беспокоила травма, поэтому он не сыграл так, как мы ждали от него. Но в целом он забил 19 голов в сезоне. Я не смог найти звено, с кем бы он сыгрался. Пакетт травмировался, Михеева не было, Рашевского продали. Поэтому тройки не нашлось, где бы мы могли его использовать, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комтуа провёл в плей-офф три матча и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую
Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую
