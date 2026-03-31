«Я не смог найти звено». Вячеслав Козлов – о провале Макса Комтуа в плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о неудачной игре канадского нападающего Макса Комтуа в 1/8 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо». Минский клуб обыграл в серии москвичей 4-0 и вышел в четвертьфинал.

– Максим Комтуа пропустил финальную часть регулярного чемпионата и третий матч этой серии. Можно ли говорить, что из-за той травмы он так и не смог набрать форму к плей-офф? В этой серии он не был тем Комтуа, которого мы знали.

– Его беспокоила травма, поэтому он не сыграл так, как мы ждали от него. Но в целом он забил 19 голов в сезоне. Я не смог найти звено, с кем бы он сыгрался. Пакетт травмировался, Михеева не было, Рашевского продали. Поэтому тройки не нашлось, где бы мы могли его использовать, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комтуа провёл в плей-офф три матча и не отметился результативными действиями.