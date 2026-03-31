Капитан московского «Динамо» объяснил причины быстрого вылета из плей-офф КХЛ

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов поделился мыслями о причинах быстрого и раннего вылета бело-голубых из Кубка Гагарина, где команда Сергея Козлова проиграла серию минскому «Динамо» (0-4).

— Борьба была, но как-то не пошло, как ожидали. Какие мысли сейчас?

— Да мыслей особо нет. Вы так говорите, что ожидали, но мы не ожидали. Начали поздно играть, начиная с московских матчей, но там уже было много упущено.

— Можно сказать, что минское «Динамо» на старте серии чем-то удивило?

— Да нет. По большому счёту мы в Минске мало что делали, о чём договаривались.

— Всю серию не хватало голов. Как внутри это обсуждали? Выходили более заряженными?

— Давайте буду делить минские и московские игры. В Минске мы получили по носу, сейчас выходили — всё в порядке было. Внутри и заряд был, и желание было. Но там тоже не дураки играли, красавцы. Значит, надо было что-то «мусорное» доработать, дальше забить, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В четвёртом матче москвичи уступили со счётом 1:2 ОТ2.