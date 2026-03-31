Капитан московского «Динамо» — о будущем клуба: я не знаю, что завтра будет

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов поделился мыслями о будущем клуба после быстрого вылета бело-голубых из Кубка Гагарина.

— Можно ли сказать, что это одно из самых болезненных поражений в плей-офф?

— Я до этого в первом раунде никогда не вылетал в КХЛ. Годы идут, конечно, каждое поражение всё больнее и больнее.

— Можно ли сказать, что «Динамо» идёт в большую перестройку? В том виде, в котором Кудашов и Сопин команду создавали, мы её уже не увидим?

— Я откуда знаю? Откуда могу что-то говорить. Я не знаю, что завтра будет, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ москвичи проиграли серию минскому «Динамо» (0-4).