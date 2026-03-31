Игорь Ожиганов отреагировал на кричалку фан-сектора московского «Динамо» после 0-4

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о скандированиях болельщиков клуба после поражения команды в 1/8 финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (0-4). После окончания игры во время трансляции было слышно, как на фан-секторе московского «Динамо» болельщики кричали: «Кудашов! Кудашов!».

— Слышали ли вы то, что болельщики кричали с фан-сектора после матча? Как вы это оцените?

— Как оценю? Я ж говорил, ещё когда Алексея Николаевича [Кудашова] убирали: «Когда после ухода человека не освистывают и всем городом выгоняют, а фамилию скандируют, это дорогого стоит».

— Могло ли всё по-другому пойти, если б он довёл сезон до конца?

— Слушайте, сейчас будем разговаривать, как и что бы могло быть… Я не знаю, – передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, 54-летний Кудашов был уволен в ноябре 2025 года. Он возглавлял команду с апреля 2021-го. Его пост занял Вячеслав Козлов, вместе с которым команда вышла в плей-офф КХЛ, завершив регулярный чемпионат на седьмой строчке Запада.