Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пыленков — о влиянии отставки Кудашова на итог: возможно — да, возможно — нет

Пыленков — о влиянии отставки Кудашова на итог: возможно — да, возможно — нет
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков поделился мыслями о возможном влиянии увольнения бывшего главного тренера команды Алексея Кудашова на текущие результаты команды.

— Не пожалели, что в прошлом году продлили контракт и не уехали за океан?
— Не пожалел, но всему своё время. Отличная команда, коллектив. К сожалению, так получилось, что в этом сезоне от нас ушли Алексей Николаевич [Кудашов], Андрей Борисович [Скопинцев]. В целом потом команда собралась.

— Уход Алексея Николаевича является глобально причиной такого результата?
— Поначалу было неприятно. Возможно — да, возможно — нет.

— Верится в то, что сезон закончен?
— Тяжело верится, потому что две игры уступили в овертайме. Тяжёлая серия. Но, к сожалению, проходит лучшая команда дальше, — передаёт слова Пыленкова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ москвичи проиграли серию минскому «Динамо» (0-4).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android