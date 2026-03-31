Пыленков — о влиянии отставки Кудашова на итог: возможно — да, возможно — нет

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков поделился мыслями о возможном влиянии увольнения бывшего главного тренера команды Алексея Кудашова на текущие результаты команды.
— Не пожалели, что в прошлом году продлили контракт и не уехали за океан?
— Не пожалел, но всему своё время. Отличная команда, коллектив. К сожалению, так получилось, что в этом сезоне от нас ушли Алексей Николаевич [Кудашов], Андрей Борисович [Скопинцев]. В целом потом команда собралась.
— Уход Алексея Николаевича является глобально причиной такого результата?
— Поначалу было неприятно. Возможно — да, возможно — нет.
— Верится в то, что сезон закончен?
— Тяжело верится, потому что две игры уступили в овертайме. Тяжёлая серия. Но, к сожалению, проходит лучшая команда дальше, — передаёт слова Пыленкова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ москвичи проиграли серию минскому «Динамо» (0-4).