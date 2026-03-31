Главная Хоккей Новости

Лидер московского «Динамо» ответил на вопрос о своём будущем в столичном клубе

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков ответил на вопрос о своём будущем в клубе после поражеия команды в 1/8 финала Кубка Гагарина от минского «Динамо» (0:4)

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

— Что в этой серии пошло не так?
— Забили мало голов. Поэтому такой результат.

— До серии думали, что будете биться с Минском на равных? Всё же у них лучший бомбардир регулярного чемпионата…
— У нас тоже есть неплохая команда. Много лидеров в команде. Счёт в серии плей-офф начинался с 0-0, но, к сожалению, так получилось.

— Ни одного гола от нападающих в равных составах не забили в этой серии. Это решило исход?
— Конечно.

— У вас рекордное игровое время в целом по сезону. Можно ли сказать, что в плане качества игры этот сезон прорывной?
— Надеюсь, прорывной сезон у меня ещё будет впереди. Но этот сезон провёл достаточно хорошо. Спасибо партнёрам, всем, кто был на этой лавке. Не только заканчивал, но и начинал. Будем стараться двигаться дальше.

— На протяжении последних двух месяцев «Динамо» играло в три пары защитников. На вас ложилась титаническая нагрузка. Как чувствовалось по физическому состоянию?
— Да всё нормально. Выходил, играл, с тренерским штабом работал.

— Будет большая перестройка в клубе…
— Откуда вы знаете?

— Всё к тому идёт…
— Я не знаю, но у меня на следующий год есть контракт. Поэтому поживём – увидим, – передаёт слова Пыленкова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

