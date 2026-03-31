Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Королёв душил Иванова, Широков с Самедовым наблюдали из ложи. Фото победы «Локомотива»

Комментарии

30 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором столичный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Победу со счётом 2:0 одержали гости. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу ярославской команды.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Уже на 19-й секунде матча защитник «Локомотива» Рушан Рафиков открыл счёт. На 32-й минуте нападающий Максим Берёзкин удвоил преимущество железнодорожников.

Ещё три шайбы в этом матче (две – «Спартака», одна – «Локомотива») были отменены из-за создания помехи вратарю.

Пятый матч 1/8 финала пройдёт 1 апреля в Ярославле.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android