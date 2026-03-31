Подъяпольский: до сих пор не принимаю, что всё так закончилось

Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский прокомментировал поражение команды в серии плей-офф КХЛ от минского «Динамо» (0-4)

— Вы очень были воодушевлены, когда перешли в «Динамо». Тяжело осознавать, что вылетели в первом раунде 0-4?

— Конечно, до сих пор не принимаю, что всё так закончилось. Хотелось как в том году, тяжело сейчас.

— Состав изменился мало, но результат совсем другой. В чём причина на ваш взгляд? Люди стали старше?

— Я б не сказал, что постарели, полгода разницы… Каждый должен в себе покопаться, в следующем году должно быть всё по-другому.

— Ключевым моментом этого сезона стала отставка двух тренеров?

— Я это не комментирую.

— Видели потенциал, что «Динамо» может идти за Кубком? Потому что весь сезон «кувыркались»…

— Тяжёлый сезон, никто не спорит, все ребята всё понимали. Но и у Минска хорошая команда, которая тоже будет бороться за Кубок.

— Вы рассматривали эту серию как дуэль с Фукале, который третий год подряд выбивает «Динамо» из плей-офф?

— В плей-офф в принципе командные действия тоже полностью решают, один вратарь ничего не сделает, вся команда работает, – передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.