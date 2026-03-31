Подъяпольский: до сих пор не принимаю, что всё так закончилось

Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский прокомментировал поражение команды в серии плей-офф КХЛ от минского «Динамо» (0-4)

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

— Вы очень были воодушевлены, когда перешли в «Динамо». Тяжело осознавать, что вылетели в первом раунде 0-4?
— Конечно, до сих пор не принимаю, что всё так закончилось. Хотелось как в том году, тяжело сейчас.

— Состав изменился мало, но результат совсем другой. В чём причина на ваш взгляд? Люди стали старше?
— Я б не сказал, что постарели, полгода разницы… Каждый должен в себе покопаться, в следующем году должно быть всё по-другому.

— Ключевым моментом этого сезона стала отставка двух тренеров?
— Я это не комментирую.

— Видели потенциал, что «Динамо» может идти за Кубком? Потому что весь сезон «кувыркались»…
— Тяжёлый сезон, никто не спорит, все ребята всё понимали. Но и у Минска хорошая команда, которая тоже будет бороться за Кубок.

— Вы рассматривали эту серию как дуэль с Фукале, который третий год подряд выбивает «Динамо» из плей-офф?
— В плей-офф в принципе командные действия тоже полностью решают, один вратарь ничего не сделает, вся команда работает, – передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую
Видео
Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую
