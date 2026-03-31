Квартальнов — о сухой победе в серии с московским «Динамо»: не думали, что так будет

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями от выхода своей команды во второй раунд Кубка Гагарина после быстрой серии с московским «Динамо» (4-0).

— Тяжёлая игра. Шансы были у всех равны, но Стас [Галиев] здесь поставил точку. Чисто равная игра, тяжело здесь было при том, что второй период пару смен непростых [провели], но тут вратарь должен помочь — Заки [Фукале] сделал свою работу.

— Думали ли вы перед началом серии, что способны её завершить за минимальное количество игр?

— Нет.

— Это для вас неожиданно?

— Что сейчас об этом говорить, это случилось. Мы не думали [что так будет]. Это хорошая команда, дома были игры, всё так на флажке [решилось]. Уважаем соперника, нам пришлось непросто, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующем раунде плей-офф минское «Динамо» выйдет либо на «Локомотив», либо на «Спартак». Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников.