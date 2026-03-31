Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — о сухой победе в серии с московским «Динамо»: не думали, что так будет
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями от выхода своей команды во второй раунд Кубка Гагарина после быстрой серии с московским «Динамо» (4-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

— Тяжёлая игра. Шансы были у всех равны, но Стас [Галиев] здесь поставил точку. Чисто равная игра, тяжело здесь было при том, что второй период пару смен непростых [провели], но тут вратарь должен помочь — Заки [Фукале] сделал свою работу.

— Думали ли вы перед началом серии, что способны её завершить за минимальное количество игр?
— Нет.

— Это для вас неожиданно?
— Что сейчас об этом говорить, это случилось. Мы не думали [что так будет]. Это хорошая команда, дома были игры, всё так на флажке [решилось]. Уважаем соперника, нам пришлось непросто, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующем раунде плей-офф минское «Динамо» выйдет либо на «Локомотив», либо на «Спартак». Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников.

Материалы по теме
Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую
Видео
Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android