«Сделаем выводы и будем в следующем году сильнее». Подъяпольский – о вылете из плей-офф

Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский поделился мыслями после поражения команды в серии плей-офф КХЛ от минского «Динамо» (0-4)

— Какие ваши мысли после 0:4 в серии? Сегодня игра была выдающейся с точки зрения интриги, но неудачной для вас.

— Сложно что-то говорить. Домашние игры были неплохие, шансы были и у нас, и у них. Но, к сожалению, проиграли. Хочется сказать спасибо болельщикам, которые не уходили в овертаймах, поддерживали нас весь сезон, в трудные моменты, им большое спасибо.

— Второй овертайм проходил с вашим преимуществом. Повлияло ли это на концентрацию?

— Да нет, это овертайм, тут концентрацию не теряешь, в игре всё время. Человек хорошо попал, 100 раз бросит — так вряд ли попадёт.

— Чего не хватило команде, чтобы зацепить хотя бы один матч? В принципе в этом сезоне игра в атаке «Динамо» не впечатляла…

— Все ребята старались, нет мыслей кого-то упрекать. Работаем, думаю, сделаем выводы и будем в следующем году сильнее.

— Есть какая-то шайба, которую точно хотелось бы отменить, сделать что-то иначе?

— Все, наверное, – передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.