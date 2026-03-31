«Сделаем выводы и будем в следующем году сильнее». Подъяпольский – о вылете из плей-офф
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский поделился мыслями после поражения команды в серии плей-офф КХЛ от минского «Динамо» (0-4)

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

— Какие ваши мысли после 0:4 в серии? Сегодня игра была выдающейся с точки зрения интриги, но неудачной для вас.
— Сложно что-то говорить. Домашние игры были неплохие, шансы были и у нас, и у них. Но, к сожалению, проиграли. Хочется сказать спасибо болельщикам, которые не уходили в овертаймах, поддерживали нас весь сезон, в трудные моменты, им большое спасибо.

— Второй овертайм проходил с вашим преимуществом. Повлияло ли это на концентрацию?
— Да нет, это овертайм, тут концентрацию не теряешь, в игре всё время. Человек хорошо попал, 100 раз бросит — так вряд ли попадёт.

— Чего не хватило команде, чтобы зацепить хотя бы один матч? В принципе в этом сезоне игра в атаке «Динамо» не впечатляла…
— Все ребята старались, нет мыслей кого-то упрекать. Работаем, думаю, сделаем выводы и будем в следующем году сильнее.

— Есть какая-то шайба, которую точно хотелось бы отменить, сделать что-то иначе?
— Все, наверное, – передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую
Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую
