Квартальнов — об успехах минского «Динамо» в сезоне: весь Минск, вся Беларусь кипит

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями от успехов команды из Беларуси в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Какой вы запомните эту серию?

— Для организации счёт очень хороший. Минск, вся Беларусь, мне кажется, кипит. Тренерская профессия такая: у меня было в жизни с 3-0 на 3-4, но поверьте, сейчас 4-0 — бомбический результат для нашей команды. То, чего добилось «Динамо» Минск – большой результат.

— У вас большой опыт. Как, будете смотреть за Востоком? И будете ли в принципе смотреть?

— Мы в принципе понимаем, знаем, кто на нас попадёт. Посмотрите на игры, все играют непредсказуемо. Конечно, будем смотреть, лукавить нечего, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ минчане выиграли серию у московского «Динамо» (4-0).