Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Хоккей Новости

Квартальнов — об успехах минского «Динамо» в сезоне: весь Минск, вся Беларусь кипит

Квартальнов — об успехах минского «Динамо» в сезоне: весь Минск, вся Беларусь кипит
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями от успехов команды из Беларуси в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

— Какой вы запомните эту серию?
— Для организации счёт очень хороший. Минск, вся Беларусь, мне кажется, кипит. Тренерская профессия такая: у меня было в жизни с 3-0 на 3-4, но поверьте, сейчас 4-0 — бомбический результат для нашей команды. То, чего добилось «Динамо» Минск – большой результат.

— У вас большой опыт. Как, будете смотреть за Востоком? И будете ли в принципе смотреть?
— Мы в принципе понимаем, знаем, кто на нас попадёт. Посмотрите на игры, все играют непредсказуемо. Конечно, будем смотреть, лукавить нечего, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, в первом раунде плей-офф КХЛ минчане выиграли серию у московского «Динамо» (4-0).

