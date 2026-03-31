Шипачёв высказался о сухой серии с московским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мыслями об уверенной победе над московским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина. Команда из Беларуси выиграла серию со счётом 4-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

— Что скажете о серии?
— Хорошая серия, все игры напряжённые. Очень рад, что победили.

— Какой матч был самым трудным?
— Они все непростые. Когда мы дома играли, два периода вели лишь 1:0. Соперник серьёзный, они здорово играли. Но у нас немного получилось получше.

— Что сейчас творится в Минске?
— У нас сейчас приехали многие болельщики, и в Москве нас поддерживали. Было их слышно, они — молодцы. А в Минске вообще аншлаги, не купить билеты. Это очень круто, — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

Напомним, в следующем раунде плей-офф минское «Динамо» выйдет либо на «Локомотив», либо на «Спартак». Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников.

Материалы по теме
Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую
Видео
Никто, кроме них. Московское «Динамо» вылетело из плей-офф КХЛ, уступив Минску всухую
