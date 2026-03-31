Шипачёв высказался о сухой серии с московским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мыслями об уверенной победе над московским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина. Команда из Беларуси выиграла серию со счётом 4-0.

— Что скажете о серии?

— Хорошая серия, все игры напряжённые. Очень рад, что победили.

— Какой матч был самым трудным?

— Они все непростые. Когда мы дома играли, два периода вели лишь 1:0. Соперник серьёзный, они здорово играли. Но у нас немного получилось получше.

— Что сейчас творится в Минске?

— У нас сейчас приехали многие болельщики, и в Москве нас поддерживали. Было их слышно, они — молодцы. А в Минске вообще аншлаги, не купить билеты. Это очень круто, — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

Напомним, в следующем раунде плей-офф минское «Динамо» выйдет либо на «Локомотив», либо на «Спартак». Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников.