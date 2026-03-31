Шипачёв рассказал, какие чувства испытывает к московскому «Динамо» после сухой серии в КГ
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился эмоциями об игре против бывшей команды — московского «Динамо» — в первом раунде Кубка Гагарина. Команда из Беларуси выиграла серию со счётом 4-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

— Серия против московского «Динамо», вашей бывшей команды, стала для вас особенной?
— Я играл четыре года в этом клубе. Было приятное время. Приезжаю в дворец, где выступал раньше, много болельщиков. Много знакомых ребят. Я очень рад, что мы тут победили, — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

Шипачёву 39 лет. Он выступал за москвичей с 2018 по 2022 год. За это время он провёл 265 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, забил 90 голов и отдал 210 результативных передач.

