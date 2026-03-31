Шипачёв рассказал, какие чувства испытывает к московскому «Динамо» после сухой серии в КГ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился эмоциями об игре против бывшей команды — московского «Динамо» — в первом раунде Кубка Гагарина. Команда из Беларуси выиграла серию со счётом 4-0.

— Серия против московского «Динамо», вашей бывшей команды, стала для вас особенной?

— Я играл четыре года в этом клубе. Было приятное время. Приезжаю в дворец, где выступал раньше, много болельщиков. Много знакомых ребят. Я очень рад, что мы тут победили, — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

Шипачёву 39 лет. Он выступал за москвичей с 2018 по 2022 год. За это время он провёл 265 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, забил 90 голов и отдал 210 результативных передач.