Шипачёв рассказал, как минское «Динамо» справится с длительной паузой между раундами КГ

Шипачёв рассказал, как минское «Динамо» справится с длительной паузой между раундами КГ
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о том, как команда из Беларуси будет справляться с длительной паузой между первым и вторым раундом плей-офф после быстрой серии с московским «Динамо» на старте Кубка Гагарина. Минчане выиграли серию со счётом 4-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

— Минское «Динамо» повзрослело за этот год? Вы готовы для больших дел?
— Об этом вообще не стоит говорить. Есть ледовая площадка, на которой надо доказывать, чего ты стоишь. А просто болтать — это последнее дело.

— Вы не заржавеете за большую паузу?
— Это уже тренерский штаб отрегулирует, сколько мы отдохнём, как потренируемся. У нас опытные тренеры, и тут вопросов не будет, — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

В следующем раунде плей-офф минское «Динамо» выйдет либо на «Локомотив», либо на «Спартак». Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников.

