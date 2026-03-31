Шипачёв рассказал, как минское «Динамо» справится с длительной паузой между раундами КГ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о том, как команда из Беларуси будет справляться с длительной паузой между первым и вторым раундом плей-офф после быстрой серии с московским «Динамо» на старте Кубка Гагарина. Минчане выиграли серию со счётом 4-0.

— Минское «Динамо» повзрослело за этот год? Вы готовы для больших дел?

— Об этом вообще не стоит говорить. Есть ледовая площадка, на которой надо доказывать, чего ты стоишь. А просто болтать — это последнее дело.

— Вы не заржавеете за большую паузу?

— Это уже тренерский штаб отрегулирует, сколько мы отдохнём, как потренируемся. У нас опытные тренеры, и тут вопросов не будет, — приводит слова Шипачёва «Матч ТВ».

В следующем раунде плей-офф минское «Динамо» выйдет либо на «Локомотив», либо на «Спартак». Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников.