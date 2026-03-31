Форвард минского «Динамо» рассказал, троллил ли его Овечкин в играх с московским «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев ответил на вопрос, подшучивал ли российский нападающий Александр Овечкин над ним по ходу серии с московским «Динамо» в плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ. Минский клуб победил московский в серии со счётом 4-0.

— Серия против московского «Динамо», вашей родной команды, для вас особенная?

— Да. Мои родители приходили на матчи. Лучше мотивации для меня нет.

— Ваш друг Александр Овечкин троллил вас по ходу плей‑офф?

— Нет, такого не было, — приводит слова Галиева «Матч ТВ».

Отметим, что Овечкин является воспитанником московского «Динамо».

В следующем раунде плей-офф минское «Динамо» выйдет либо на «Локомотив», либо на «Спартак». Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников.