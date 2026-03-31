Форвард минского «Динамо» рассказал, троллил ли его Овечкин в играх с московским «Динамо»
Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев ответил на вопрос, подшучивал ли российский нападающий Александр Овечкин над ним по ходу серии с московским «Динамо» в плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ. Минский клуб победил московский в серии со счётом 4-0.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5) 1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3) 1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)
— Серия против московского «Динамо», вашей родной команды, для вас особенная?
— Да. Мои родители приходили на матчи. Лучше мотивации для меня нет.
— Ваш друг Александр Овечкин троллил вас по ходу плей‑офф?
— Нет, такого не было, — приводит слова Галиева «Матч ТВ».
Отметим, что Овечкин является воспитанником московского «Динамо».
В следующем раунде плей-офф минское «Динамо» выйдет либо на «Локомотив», либо на «Спартак». Счёт в серии 3-1 в пользу железнодорожников.
