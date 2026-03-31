Тренер «Вашингтона» высказался о состоянии Протаса после столкновения с Даудом

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о повреждении белоруса Алексея Протаса в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б).

«Он пропустит некоторое время. Завтра он не сыграет, а затем мы пересмотрим ситуацию позже на этой неделе. Мы ожидаем его возвращения к концу регулярного чемпионата», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Протас получил повреждение после столкновения с Ником Даудом.

Врачи обеих команд вышли на лёд. У Дауда пошла кровь из-за рассечения брови, а Протас попытался встать на ноги, но тут же упал на колени. Игроки отправились в раздевалки. Нарушение правил зафиксировано не было. В итоге 35-летний нападающий «Вегаса» вернулся в игру и забросил первую шайбу своей команды при счёте 0:3. Белорус же больше на лёд не выходил.