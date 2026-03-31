Сидни Кросби повторил достижение Марка Мессье в НХЛ

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 5:3 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей.

Сидни Кросби поучаствовал в голе, сравнявшем счёт, в 322-й раз за карьеру и сравнялся с Марком Мессье по этому показателю — это пятый результат в истории НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В топ-5 также входят Уэйн Гретцки (451), Джо Сакик (335) и Рон Фрэнсис (326).