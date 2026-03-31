Сидни Кросби повторил достижение Марка Мессье в НХЛ

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 8
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ли – 21:27 (pp)     2:0 Барзал (Ритчи, Боквист) – 22:56     2:1 Сёдерблом (Дьюар, Аччари) – 26:41     3:1 Шенн (Барзал, Ритчи) – 29:17     3:2 Ракелль (Раст, Уозерспун) – 31:01 (sh)     3:3 Ши (Манта, Кросби) – 33:29     3:4 Манта (Бразо, Уозерспун) – 34:35     3:5 Манта (Бразо, Летанг) – 37:17     3:6 Хэйз (Киндел, Новак) – 46:06     3:7 Ракелль (Бразо, Жирар) – 47:54     3:8 Раст (Кросби, Летанг) – 56:16    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 5:3 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей.

Сидни Кросби поучаствовал в голе, сравнявшем счёт, в 322-й раз за карьеру и сравнялся с Марком Мессье по этому показателю — это пятый результат в истории НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В топ-5 также входят Уэйн Гретцки (451), Джо Сакик (335) и Рон Фрэнсис (326).

