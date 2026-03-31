«То, что хочется поскорее забыть». Тренер «Тампы» — об игре команды в первых периодах

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре своей команды в первых периодах в последних играх регулярного чемпионата НХЛ.

«Если взять первые периоды наших последних пяти матчей и собрать их вместе, получится отличный видеоролик о том, как не нужно играть в хоккей», — сказал тренер «Тампы» Джон Купер.

С другой стороны, затем команда действительно находит способ в оставшихся двух периодах вернуться в игру и в итоге получает результат. Но обычно так не работает. Сейчас у нас довольно удачный отрезок. Мне нравится многое из того, что мы делаем, но первые периоды — это то, что хочется поскорее забыть», — приводит слова Купера официальный сайт клуба.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Монреаль Канадиенс».