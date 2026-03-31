«Питтсбург» отыгрался с 1:3 и разгромил «Айлендерс» в матче с 11 голами. Сорокина заменили

В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 8:3.

За «Питтсбург» отличились Эльмер Сёдерблом, Рикард Ракелль (дубль), Райан Ши, Энтони Манта (2+1), Эйвери Хэйз и Брайан Раст (1+1). Российский нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями. Звёздный форвард Сидни Кросби отметился двумя ассистами.

В составе «Айлендерс» забивали Андерс Ли, Мэтью Барзал (1+1) и Брэйден Шенн. Вратаря хозяев Илью Сорокина заменили на 48-й минуте встречи. На его счету семь пропущенных шайб и 21 сейв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропускал матч из-за травмы. Игрок восстановился и приступил к работе на льду, но не был готов принять участие в минувшей встрече.

Данный матч имел принципиальное значение, так как после победы «Питтсбург» обошёл «Айлендерс» в турнирной таблице. «Пингвинз» вышли на шестое место Восточной конференции и имеют в активе 90 очков. «Островитяне», не набрав очков, опустились на седьмую строчку Востока в зону плей-ин.