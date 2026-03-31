Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 31 марта 2026, счёт 3:8, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» отыгрался с 1:3 и разгромил «Айлендерс» в матче с 11 голами. Сорокина заменили
В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 8:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 8
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ли – 21:27 (pp)     2:0 Барзал (Ритчи, Боквист) – 22:56     2:1 Сёдерблом (Дьюар, Аччари) – 26:41     3:1 Шенн (Барзал, Ритчи) – 29:17     3:2 Ракелль (Раст, Уозерспун) – 31:01 (sh)     3:3 Ши (Манта, Кросби) – 33:29     3:4 Манта (Бразо, Уозерспун) – 34:35     3:5 Манта (Бразо, Летанг) – 37:18     3:6 Хэйз (Киндел, Новак) – 46:06     3:7 Ракелль (Бразо, Жирар) – 47:54     3:8 Раст (Кросби, Летанг) – 56:16    

За «Питтсбург» отличились Эльмер Сёдерблом, Рикард Ракелль (дубль), Райан Ши, Энтони Манта (2+1), Эйвери Хэйз и Брайан Раст (1+1). Российский нападающий Егор Чинахов не отметился результативными действиями. Звёздный форвард Сидни Кросби отметился двумя ассистами.

В составе «Айлендерс» забивали Андерс Ли, Мэтью Барзал (1+1) и Брэйден Шенн. Вратаря хозяев Илью Сорокина заменили на 48-й минуте встречи. На его счету семь пропущенных шайб и 21 сейв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропускал матч из-за травмы. Игрок восстановился и приступил к работе на льду, но не был готов принять участие в минувшей встрече.

Данный матч имел принципиальное значение, так как после победы «Питтсбург» обошёл «Айлендерс» в турнирной таблице. «Пингвинз» вышли на шестое место Восточной конференции и имеют в активе 90 очков. «Островитяне», не набрав очков, опустились на седьмую строчку Востока в зону плей-ин.

