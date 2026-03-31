«Торонто» уволил генменеджера Брэда Треливинга

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» освободило от должности генерального менеджера команды Брэда Треливинга, информирует пресс‑служба клуба.

«В течение этого сезона мы тщательно анализировали как текущее положение дел в организации «Мэйпл Лифс», так и направление, в котором нужно двигаться, чтобы достичь главной цели — привезти в город Кубок Стэнли. Мы все глубоко уважаем и ценим Брэда Треливинга как хоккейного функционера и как человека, но было решено, что клуб должен взять новый курс под руководством другого руководителя», — приводит слова президента компании‑владельца канадского клуба Кита Пелли пресс-служба клуба.

Треливинг перешёл в «Торонто», сменив бывшего генерального менеджера Кайла Дубаса, в мае 2023 года.

«Торонто» находится на 14-м месте в Восточной конференции — у клуба 75 очков и 74 матчах. Клуб по итогам ближайших игр может лишиться шансов на попадание в плей‑офф.

