«Колорадо» со счётом 9:2 разгромил «Калгари». У Маккиннона — 3 очка, у Ничушкина — ассист

«Колорадо» со счётом 9:2 разгромил «Калгари». У Маккиннона — 3 очка, у Ничушкина — ассист
В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 9:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 03:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Друри (Келли, Малински) – 02:31     2:0 Кадри (Нечас, Макар) – 06:31 (pp)     3:0 Кадри – 07:37 (pp)     4:0 Ландеског (Нельсон, Ничушкин) – 09:19     5:0 Келли (Макар, Друри) – 15:50     5:1 Отман (Бичер) – 23:37     6:1 Маккиннон (Макар, Нельсон) – 39:25 (pp)     7:1 Нечас (Маккиннон, Лехконен) – 46:24     8:1 Малински (Келли, Друри) – 48:10     8:2 Строум (Шарангович, Олофссон) – 52:53     9:2 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 56:48    

В составе победителей сегодня забивали Джек Друри, Назем Кадри (дубль), Габриэль Ландеског, Паркер Келли, Натан Маккиннон, Мартин Нечас, а также Сэм Малински. Маккиннон также сделал два ассиста. У российского форварда Валерия Ничушкина — результативный пас.

У гостей забивали Бреннан Отман и Райан Строум.

«Колорадо» набрал 108 очков и продолжает лидировать на Западе. У «Калгари» 70 очков — он находится на 14-й строчке.

