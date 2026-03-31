«Колорадо» со счётом 9:2 разгромил «Калгари». У Маккиннона — 3 очка, у Ничушкина — ассист

В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 9:2.

В составе победителей сегодня забивали Джек Друри, Назем Кадри (дубль), Габриэль Ландеског, Паркер Келли, Натан Маккиннон, Мартин Нечас, а также Сэм Малински. Маккиннон также сделал два ассиста. У российского форварда Валерия Ничушкина — результативный пас.

У гостей забивали Бреннан Отман и Райан Строум.

«Колорадо» набрал 108 очков и продолжает лидировать на Западе. У «Калгари» 70 очков — он находится на 14-й строчке.