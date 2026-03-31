Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 31 марта

Расклад в гонке бомбардиров НХЛ на утро 31 марта немного изменился.

Первое место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 124 (42+82) очка. На втором месте находится российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого 121 (40+81) очко. Третью строчку в гонке бомбардиров занимает Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 120 (49+71) очков.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Калгари Флэймз» Маккиннон отметился голом и двумя ассистами. Кучеров продолжает восстановление от травмы, а Макдэвид сегодня не играл.

