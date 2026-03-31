Главная Хоккей Новости

19-летний Маклин Селебрини покорил отметку в 100 очков за сезон НХЛ

19-летний форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини достиг знаковой отметки в 100 очков за сезон НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Линдштейн (Нейборс) – 05:28     1:1 Веннберг (Селебрини, Тоффоли) – 08:30 (pp)     2:1 Селебрини – 13:25 (pp)     2:2 Бучневич (Нейборс) – 16:39     3:2 Селебрини (Ледди, Смит) – 19:04     4:2 Веннберг (Тоффоли, Смит) – 30:13 (pp)     4:3 Броберг (Холлоуэй, Томас) – 39:32 (pp)     4:4 Фаулер (Кайру, Зутер) – 52:53 (pp)     5:4 Годетт (Ферраро, Деарне) – 59:38    

В текущем матче с «Сент-Луисом» юный нападающий уже набрал 3 (2+1) очка и довёл свой общий показатель до 101 очка в сезоне. После двух периодов «Шаркс» ведут со счётом 4:3.

Таким образом, Селебрини стал третьим игроком в истории «Шаркс», набравшим 100 очков за сезон, после Джо Торнтона (114 в сезоне-2006/2007) и Эрика Карлссона (101 в сезоне-2022/2023).

В гонке бомбардиров НХЛ Селебрини уступает только Коннору Макдэвиду, Натану Маккиннону и Никите Кучерову, занимая четвёртое место.

