19-летний Маклин Селебрини покорил отметку в 100 очков за сезон НХЛ

19-летний форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини достиг знаковой отметки в 100 очков за сезон НХЛ.

В текущем матче с «Сент-Луисом» юный нападающий уже набрал 3 (2+1) очка и довёл свой общий показатель до 101 очка в сезоне. После двух периодов «Шаркс» ведут со счётом 4:3.

Таким образом, Селебрини стал третьим игроком в истории «Шаркс», набравшим 100 очков за сезон, после Джо Торнтона (114 в сезоне-2006/2007) и Эрика Карлссона (101 в сезоне-2022/2023).

В гонке бомбардиров НХЛ Селебрини уступает только Коннору Макдэвиду, Натану Маккиннону и Никите Кучерову, занимая четвёртое место.

