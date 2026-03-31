Сидни Кросби установил редчайшее достижение, не покорявшееся ни одному действующему игроку
В ночь с 30 на 31 марта в регулярном чемпионате НХЛ состоялся матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте завершилась убедительной победой гостей со счётом 8:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 8
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ли (Боквист, Пажо) – 21:27 (pp)     2:0 Барзал (Ритчи, Боквист) – 22:56     2:1 Сёдерблом (Дьюар, Аччари) – 26:41     3:1 Шенн (Барзал, Ритчи) – 29:17     3:2 Ракелль (Раст, Уозерспун) – 31:01 (sh)     3:3 Ши (Манта, Кросби) – 33:29     3:4 Манта (Бразо, Уозерспун) – 34:35     3:5 Манта (Бразо, Летанг) – 37:18     3:6 Хэйз (Киндел, Новак) – 46:06     3:7 Ракелль (Бразо, Жирар) – 47:54     3:8 Раст (Кросби, Летанг) – 56:16    

Звёздный капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами и, таким образом, сделал 1100-ю передачу в своей карьере. Он стал восьмым игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

Среди других хоккеистов, преодолевших рубеж в 1100 ассистов, — легендарный Уэйн Гретцки (1963), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155) Пол Кофи (1135) и Джо Торнтон (1109).

Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира

Материалы по теме
Видео
«Питтсбург» отыгрался с 1:3 и разгромил «Айлендерс» в матче с 11 голами. Сорокина заменили
