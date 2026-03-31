Сидни Кросби установил редчайшее достижение, не покорявшееся ни одному действующему игроку
Поделиться
В ночь с 30 на 31 марта в регулярном чемпионате НХЛ состоялся матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте завершилась убедительной победой гостей со счётом 8:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 8
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Ли (Боквист, Пажо) – 21:27 (pp) 2:0 Барзал (Ритчи, Боквист) – 22:56 2:1 Сёдерблом (Дьюар, Аччари) – 26:41 3:1 Шенн (Барзал, Ритчи) – 29:17 3:2 Ракелль (Раст, Уозерспун) – 31:01 (sh) 3:3 Ши (Манта, Кросби) – 33:29 3:4 Манта (Бразо, Уозерспун) – 34:35 3:5 Манта (Бразо, Летанг) – 37:18 3:6 Хэйз (Киндел, Новак) – 46:06 3:7 Ракелль (Бразо, Жирар) – 47:54 3:8 Раст (Кросби, Летанг) – 56:16
Звёздный капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами и, таким образом, сделал 1100-ю передачу в своей карьере. Он стал восьмым игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки.
Среди других хоккеистов, преодолевших рубеж в 1100 ассистов, — легендарный Уэйн Гретцки (1963), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155) Пол Кофи (1135) и Джо Торнтон (1109).
Комментарии
- 31 марта 2026
-
09:15
-
08:58
-
08:50
-
08:43
-
08:30
-
08:10
-
08:10
-
08:00
-
07:59
-
06:50
-
06:34
-
06:27
-
06:18
-
04:48
-
04:27
-
04:05
-
04:01
-
03:21
-
03:11
-
02:48
-
02:20
-
01:43
-
01:41
-
01:39
-
01:33
-
01:33
-
01:28
-
01:24
-
01:22
-
01:18
-
01:15
-
01:14
-
00:59
-
00:55
-
00:44