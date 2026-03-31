Сидни Кросби установил редчайшее достижение, не покорявшееся ни одному действующему игроку

В ночь с 30 на 31 марта в регулярном чемпионате НХЛ состоялся матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте завершилась убедительной победой гостей со счётом 8:3.

Звёздный капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами и, таким образом, сделал 1100-ю передачу в своей карьере. Он стал восьмым игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

Среди других хоккеистов, преодолевших рубеж в 1100 ассистов, — легендарный Уэйн Гретцки (1963), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155) Пол Кофи (1135) и Джо Торнтон (1109).

