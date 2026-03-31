Дубль Селебрини помог «Сан-Хосе» обыграть «Сент-Луис». У Бучневича — гол

В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе хозяев сегодня по дублю оформили Александер Веннберг и Маклин Селебрини. Победная шайба на счету нападающего Адама Годетта.

У гостей отличились Кэм Фаулер, Филип Броберг, Тео Линдштейн. Также шайба на счету российского нападающего Павла Бучневича — этот гол стал его 17-м в текущем сезоне НХЛ.

«Сан-Хосе» набрал 75 очков и расположился на 11-м месте в таблице Запада. «Сент-Луис» заработал на два очка меньше и находится на две строчки ниже.