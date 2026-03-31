Дубль Селебрини помог «Сан-Хосе» обыграть «Сент-Луис». У Бучневича — гол
В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Линдштейн (Нейборс) – 05:28     1:1 Веннберг (Селебрини, Тоффоли) – 08:30 (pp)     2:1 Селебрини (Орлов, Веннберг) – 13:25 (pp)     2:2 Бучневич (Нейборс) – 16:39     3:2 Селебрини (Ледди, Смит) – 19:04     4:2 Веннберг (Тоффоли, Смит) – 30:13 (pp)     4:3 Броберг (Холлоуэй, Томас) – 39:34 (pp)     4:4 Фаулер (Кайру, Зутер) – 52:53 (pp)     5:4 Годетт (Ферраро, Деарне) – 59:38    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе хозяев сегодня по дублю оформили Александер Веннберг и Маклин Селебрини. Победная шайба на счету нападающего Адама Годетта.

У гостей отличились Кэм Фаулер, Филип Броберг, Тео Линдштейн. Также шайба на счету российского нападающего Павла Бучневича — этот гол стал его 17-м в текущем сезоне НХЛ.

«Сан-Хосе» набрал 75 очков и расположился на 11-м месте в таблице Запада. «Сент-Луис» заработал на два очка меньше и находится на две строчки ниже.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Селебрини: у Чернышова потрясающий бросок
