Вылет московского «Динамо» из Кубка Гагарина, 100 очков Селебрини в НХЛ. Главное к утру
Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» и вылетело из Кубка Гагарина, 19-летний Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» покорил отметку в 100 очков в сезоне НХЛ, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повторил рекорд Карима Абдул-Джаббара по победам в истории НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Минское «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина, победив московское «Динамо» в серии.
- 19-летний Маклин Селебрини покорил отметку в 100 очков за сезон НХЛ.
- Леброн Джеймс повторил рекорд Карима Абдул-Джаббара по победам в истории НБА.
- «Питтсбург» отыгрался с 1:3 и разгромил «Айлендерс» в матче с 11 голами. Сорокина заменили.
- Вембаньяма оформил уникальное достижение, сделав самый быстрый дабл-дабл в истории НБА.
- Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 31 марта.
- «Колорадо» со счётом 9:2 разгромил «Калгари». У Маккиннона — 3 очка, у Ничушкина — ассист.
- 41-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Чикаго».
- Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Вашингтон».
- В ФИФА сделали заявление о выступлении Ирана на ЧМ-2026.
