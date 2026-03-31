«Вегас» в гостях обыграл «Ванкувер», Барбашёв сделал ассист
В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайз, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 марта 2026, вторник. 05:00 МСК
4 : 2
0:1 Кейн (Дебраск) – 12:19 1:1 Андерссон (Гертл, Ханифин) – 27:48 1:2 Бёзер (Гронек, Петтерссон) – 32:17 (pp) 2:2 Теодор (Барбашёв, Стоун) – 37:17 3:2 Смит (Макнэбб) – 38:34 4:2 Смит (Лозон, Дауд) – 58:50
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе хозяев шайбы забросили Расмус Андерссон, Коул Смит, Ши Теодор и Райли Смит. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.
У гостей отличились Брок Бёзер и Эвандер Кейн.
«Голден Найтс» набрали 82 очка и находятся на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Ванкувер» с 50 очками — на 16-й строчке Запада.
