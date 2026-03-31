«Вегас» в гостях обыграл «Ванкувер», Барбашёв сделал ассист

В ночь с 30 на 31 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» (Парадайз, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе хозяев шайбы забросили Расмус Андерссон, Коул Смит, Ши Теодор и Райли Смит. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

У гостей отличились Брок Бёзер и Эвандер Кейн.

«Голден Найтс» набрали 82 очка и находятся на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, «Ванкувер» с 50 очками — на 16-й строчке Запада.