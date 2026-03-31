Результаты матчей НХЛ на 31 марта 2026 года

В ночь на 31 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:8;

«Колорадо Эвеланш» – «Калгари Флэймз» — 9:2;

«Анахайм Дакс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:5 ОТ;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Сент-Луис Блюз» — 5:4;

«Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 98 очками после 73 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 108 очками после 73 игр.