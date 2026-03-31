Роман Ротенберг коротко отреагировал на вылет московского «Динамо» из Кубка Гагарина

Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о вылете бело-голубых из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Что скажу болельщикам? «Динамо» ждёт светлое будущее», – приводит слова Ротенберга Metaratings.

Напомним, 30 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало минских одноклубников. Победу во втором овертайме одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, минчане вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, победив в серии с сухим счётом 4-0.