«Все ответят за свои слова». Шарипзянов — о действиях игроков «Нефтехимика»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о стычках во время серии первого раунда Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (3-1).

— Видел, как вы отдельно Серебрякова на перерыв сопровождали, чтобы его никто из соперников не тронул, но на льду всё равно много провокаций и стычек, а в этом матче мы даже драку посмотрели. Как оцените бой Долженкова?
— Да, много провокаций, где‑то они неуместны. Понятно, кто у них старается залезть нам под кожу. Не первый раз с этим сталкиваюсь, уже не первый год в лиге. Для плей‑офф это нормально. Драка получилась зрелищной. Должок (Кирилл Долженков) у нас крепкий парень, а вообще, думаю, зрителям было интересно.

— Белозёров обещал выпить всю кровь из «Авангарда», да и вообще в серии много трэш‑тока. Как на него реагируете?
— Трэш‑ток — это точно не про меня. Я считаю, что все рано или поздно ответят за свои слова, в этой или следующей жизни. Хоккей на первом месте. Но, естественно, мы не будем давать в обиду ни себя, ни партнёра. А трэш‑ток оставим тем людям, кто им занимается, — цитирует Шарипзянова «Матч ТВ».

