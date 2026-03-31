Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Павла Буре с днём рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженного мастера спорта СССР Павла Буре с днём рождения. Бывшему форварду сегодня, 31 марта, исполнилось 55 лет.

«Выдающийся талант, виртуозная техника, феноменальная скорость и открытая, обаятельная улыбка — такой запомнилась хоккейным фанатам всего мира Русская ракета. Знаю, вы родились в Минске, считаете Беларусь второй родиной и многое делаете для укрепления связей между нашими странами в профессиональном и любительском спорте», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Павел Буре сейчас продолжает любимое дело, направляя свои знания, опыт и авторитет на развитие и популяризацию любимого миллионами вида спорта, защиту его интересов на международной арене. Александр Лукашенко пожелал Павлу Буре здоровья, мира, добра и успехов во всех делах.