Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Авангарда» Потуральски высказался о третьей победе в серии с «Нефтехимиком»

Комментарии

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски оценил победный матч с «Нефтехимиком» (5:2, 3-1) в серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5)     0:2 Окулов – 18:56 (5x5)     0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5)     1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5)     1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5)     1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (5x4)     2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)    

«Для нас важная каждая игра в этой серии, в этом плей-офф. Не буду выделять, какая игра ключевая, нужно побеждать в каждом матче. Мы рады, что справились сейчас с задачей, но серия ещё далека от завершения, нам нужно выиграть ещё одну игру.

Так что сейчас мы насладимся победой, перезагрузимся и будем готовы к пятой игре. Подойдём к ней с ещё большим настроем и желанием. Расклад простой – мы стараемся выигрывать каждую игру, на которую выходим, следующий матч не станет исключением», – сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android