Нападающий «Авангарда» Потуральски высказался о третьей победе в серии с «Нефтехимиком»
Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски оценил победный матч с «Нефтехимиком» (5:2, 3-1) в серии Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5) 0:2 Окулов – 18:56 (5x5) 0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5) 1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5) 1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5) 1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (5x4) 2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)
«Для нас важная каждая игра в этой серии, в этом плей-офф. Не буду выделять, какая игра ключевая, нужно побеждать в каждом матче. Мы рады, что справились сейчас с задачей, но серия ещё далека от завершения, нам нужно выиграть ещё одну игру.
Так что сейчас мы насладимся победой, перезагрузимся и будем готовы к пятой игре. Подойдём к ней с ещё большим настроем и желанием. Расклад простой – мы стараемся выигрывать каждую игру, на которую выходим, следующий матч не станет исключением», – сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
