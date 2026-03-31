Нападающий «Авангарда» Потуральски высказался о третьей победе в серии с «Нефтехимиком»

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски оценил победный матч с «Нефтехимиком» (5:2, 3-1) в серии Кубка Гагарина.

«Для нас важная каждая игра в этой серии, в этом плей-офф. Не буду выделять, какая игра ключевая, нужно побеждать в каждом матче. Мы рады, что справились сейчас с задачей, но серия ещё далека от завершения, нам нужно выиграть ещё одну игру.

Так что сейчас мы насладимся победой, перезагрузимся и будем готовы к пятой игре. Подойдём к ней с ещё большим настроем и желанием. Расклад простой – мы стараемся выигрывать каждую игру, на которую выходим, следующий матч не станет исключением», – сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.