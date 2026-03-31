Потуральски — о «Нефтехимике»: хорошая команда, не проявляем к ним неуважения

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски оценил игру «Нефтехимика» в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«В КХЛ очень высокий уровень хоккея. Видно, что выступают действительно хорошие игроки. Любая команда может победить любую команду – это здорово. Мне как спортсмену это нравится, я чувствую вызов, мне нравится, когда есть сопротивление, тяжёлые игры, хочется выйти на лёд и проверить себя, свои возможности. Надеюсь, нас ждёт долгий плей-офф этой весной и по итогу мы увидим большой результат.

Был ли я шокирован тем, как «Нефтехимик» сопротивляется в первом раунде? Как я уже сказал, каждая команда в КХЛ хороша – нужно уважать соперника. И мы, конечно, не проявляем к ним неуважения. Нижнекамск – действительно хорошая команда. Они не просто так попали в плей-офф, поэтому мы готовы к любым вызовам», – сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

