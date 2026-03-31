Нападающий «Нефтехимика» Жафяров высказался о третьем поражении команды в плей-офф

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5, 1-3) в матче серии плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5)     0:2 Окулов – 18:56 (5x5)     0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5)     1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5)     1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5)     1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (5x4)     2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)    

– Что не получилось? Перегорели?
– Не получилось забить больше, чем соперник, сделать меньше ошибок. Но это плей-офф, такие матчи бывают. Каждая игра начинается со счёта 0:0, и никто не знает, как она завершится. Впереди следующая игра, и мы ни о чём не думаем, готовимся к ней.

– Как ментально выходили на второй период? Должны были по идее забирать третий матч, в первом периоде играли не хуже соперника, но получили 0:2…
– Если говорить по идее, то по идее мы должны каждую игру были выигрывать, играли не хуже – нам все так говорят. Но против нас хороший, организованный соперник, который также не хочет проигрывать, как и мы. Какой бы счёт ни был, мы каждую смену выходим с боевым настроем, как бы ни было, вы сами видели, тяжело – не сдаёмся, – сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

