Жафяров прокомментировал драку в концовке матча «Нефтехимика» и «Авангарда»

Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров высказался о драке в третьем периоде игры с «Авангардом» (2:5, 1-3) между Ильёй Пастуховым и Кириллом Долженковым.

– Была драка в конце матча, это тоже накал страстей. Каждая команда хочет победить, и никто не хочет опускать руки.

– Драка – это эмоции с прицелом на следующий матч?

– На каждый матч, на каждую смену. Эти эмоции нужны нам всем. Впереди следующая игра – готовимся к ней.

– Верите, что ещё сыграете в Нижнекамске?

– Конечно, на каждую игру выходим и верим. Каждую смену, каждую минуту, до последнего финального свистка верим, – сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

