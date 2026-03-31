Жафяров прокомментировал драку в концовке матча «Нефтехимика» и «Авангарда»
Нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров высказался о драке в третьем периоде игры с «Авангардом» (2:5, 1-3) между Ильёй Пастуховым и Кириллом Долженковым.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5) 0:2 Окулов – 18:56 (5x5) 0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5) 1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5) 1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5) 1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (5x4) 2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)
– Была драка в конце матча, это тоже накал страстей. Каждая команда хочет победить, и никто не хочет опускать руки.
– Драка – это эмоции с прицелом на следующий матч?
– На каждый матч, на каждую смену. Эти эмоции нужны нам всем. Впереди следующая игра – готовимся к ней.
– Верите, что ещё сыграете в Нижнекамске?
– Конечно, на каждую игру выходим и верим. Каждую смену, каждую минуту, до последнего финального свистка верим, – сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Материалы по теме
