Давыдов: потенциал у московского «Динамо» был, но остался нереализованным
Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о вылете московского «Динамо» из Кубка Гагарина после поражения от минских одноклубников.

— Конечно, все ветераны московского «Динамо» переживают. Потенциал у команды был, но, к сожалению, остался нереализованным. Понятно, что сейчас будет много критики, но даже в непростые дни надо поддерживать родную команду.

Сейчас давайте отдадим должное минским одноклубникам. Очень интересная у них команда, со строгой обороной, не проигрывающей пятак, с хитринкой в атаке. Видно, что минской молодёжи многое дал Вадим Шипачёв, умненькая и весёлая команда. Сильный соперник, открытие этого сезона.

— Сильный соперник – главная причина поражения?
— Одна из причин. Другая – мы не смогли сойти с рельсов регулярного чемпионата и перестроиться на плей-офф, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

