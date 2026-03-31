«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 31 марта, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу уфимского клуба. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

«Салават Юлаев» в играх серии побеждал со счётом 1:0, 4:3, 5:2. «Автомобилист» победил в одном матче со счётом 2:0.

До этой серии в истории КХЛ «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались друг с другом 55 раз. В активе уфимской команды 28 побед. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был екатеринбургский коллектив.