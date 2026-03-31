«Ак Барс» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 31 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Ак Барса». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Ак Барс» победил в играх серии со счётом 3:2 ОТ, 4:2, 3:2 ОТ. «Трактор» одержал победу в одном матче со счётом 3:2.

По итогам регулярного сезона казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский клуб занял шестую строчку в таблице Востока. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был казанский коллектив.