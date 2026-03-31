«Он меня поражает». Бывший тренер СКА — об игре форварда «Локомотива» Радулова

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас оценил попадание нападающего «Локомотива» Александра Радулова в топ-3 снайперов в истории КХЛ.

«Радулов — уникальный хоккеист. Он до сих пор здорово играет, никогда не скажешь, что это ветеран, который ведёт за собой коллектив. Меня поражает то огромное количество энергии, которое есть в нём. То, насколько он заряжен, насколько готов биться, лезть в любую силовую борьбу, драку. Он меня поражает. Это ценный игрок для нашего хоккея, и здорово, что он играет у нас в КХЛ», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Радулов забил 293-й гол в КХЛ и обошёл Даниса Зарипова (292) в списке лучших снайперов в истории КХЛ.

