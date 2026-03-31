«Всё равно они чьи-то марионетки». Сушинский — об уходе Тардифа с поста президента ИИХФ

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о скором уходе Люка Тардифа с поста президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Специалист доработает до октября и не станет переизбираться на должность.

— О Тардифе вообще ничего не думаю, я его не знаю. Россия не играла, пока он правил.

— Вячеслав Фетисов сказал, что это самый бесполезный президент в истории мирового хоккея.

— Наверное, это так и есть. Но я не в ИИХФ и не в ФХР. Рене Фазеля я знаю — вот это был президент. А влиял ли на что-то Тардиф — не знаю. Думаю, они всё равно чьи-то марионетки. Как ветер дунет, туда они и смотрят, — цитирует Сушинского «Советский спорт».