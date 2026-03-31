Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Абсолютная вседозволенность». Олимпийский чемпион раскритиковал судейство в плей-офф КХЛ

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров выступил с критикой судейства в плей-офф КХЛ.

«Неприятно, что вопрос судейства вышел на первый план в матчах плей-офф, что голы и исход встречи решаются арбитрами. Как было в прошедших играх «Спартака» и «Локомотива». Смотрю хоккей и того и жду, что кого-то унесут на носилках, процветает абсолютная вседозволенность со стороны отдельных игроков. Было ощущение, что в плей-офф начали судить по каким-то другим правилам. Понятно, что интенсивность и ответственность в плей-офф отличаются, но правила-то те же, что в регулярном сезоне. Отмечу особенно момент нанесения травмы Джозефу Кину, судьи пропустили этот момент, но СДК на следующий день приняла решение о дисквалификации игрока «Локомотива».

И второе — судейство у нас единственная сфера в хоккее, которая вне критики. Почему Алексей Анисимов оградил себя от этого? За любое высказывание о работе судей сейчас гигантские штрафы. Не могу этого понять. Особенно учитывая тот факт, что со стороны судей очень много ошибок как в регулярном сезоне, так и в плей-офф. Может, стоит задуматься о качестве судейства, об изменениях», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android