ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 31 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет санкт-петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА победил в играх серии со счётом 3:2 ОТ, 4:2, 4:2. СКА единственную победу одержал со счётом 1:0.

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада. В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза и одержали по две победы каждая.