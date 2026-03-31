Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: Кудашов четыре с половиной года отработал в «Динамо», но так ничего и не сделал

Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил результат московского «Динамо», которое вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минским одноклубникам (0-4).

«Динамо» не угадало с подготовкой. Такого никогда не было, чтобы динамовцы в первом раунде вылетали после 0-4. Промахнулись с подготовкой, где-то перемудрили. Стараешься подвести команду в оптимальном состоянии, тренируешь, чтобы игроки на эти матчи вышли в суперкомпенсацию, может, здесь пережали или недожали. Вот и случилась эта ерунда.

Могли ли перемудрить, уволив Алексея Кудашова? Он уже четыре с половиной года отработал, но так ничего и не сделал. Что он выиграл? Назовите мне тренера, которому бы дали столько времени. Сейчас если три года дадут — это счастье. За три года нормальный тренер должен сделать команду, чтобы она звенела. А у него было 4,5 года. С Кудашовым у «Динамо» был бы точно такой же результат. Я уверен в этом», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

Материалы по теме
«Получилось, как получилось». Гендиректор московского «Динамо» о вылете из Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android