Экс-игрок «Спартака»: надо что-то менять в судействе. Посмотрите, сколько голов отменили!

Бывший нападающий «Спартака» Ринат Баймухаметов высказался о судействе в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Когда нерв игры накалён, хоккеисты грызутся на льду, есть вопросы к судейским трактовкам, есть вопросы к решению «военной комнаты». В игре много нарушений просто пропускается. Хоккеиста «Спартака» травмировали, но «Спартак» не получил даже двухминутного большинства, и решение на следующий день СДК о дисквалификации хоккеиста «Локомотива» уже никак на прошедший матч не повлияет. Лига говорит о том, что надо больше в пользу атаки решать, но посмотрите, сколько было отменено голов. И трактовка одинаковых эпизодов разная. Алексею Анисимову надо задуматься, надо что-то менять в судействе, чтобы не было к работе судейского корпуса столько вопросов», — сказал Баймухаметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.